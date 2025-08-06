Cette nuit a eu lieu le tirage au sort de l’ATP 1000 de Cincinnati.

Si l’on a pu voir le tirage des prin­ci­paux favoris, plutôt favo­rable à Sinner et plus compliqué pour Alcaraz, celui des joueurs fran­çais semble globa­le­ment clément sur les premiers tours.

En effet, si on se penche sur le tirage match après match, Benjamin Bonzi affron­tera au premier tour l’Italien Matteo Arnaldi. Hugo Gaston et Corentin Moutet auront égale­ment des premiers tours abor­dables face à Roberto Carballés Baena et Mackenzie McDonald.

Pour les Français les mieux classés, Gaël Monfils affron­tera le local Nishesh Basavareddy, tandis que Giovanni Mpetshi Perricard sera opposé à un qualifié, avec la possi­bi­lité de rejoindre Ugo Humbert, exempté du premier tour.

C’est égale­ment le cas pour Arthur Fils, qui jouera contre le vain­queur du match oppo­sant Alexandre Muller à Jenson Brooksby.