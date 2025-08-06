Cette nuit a eu lieu le tirage au sort de l’ATP 1000 de Cincinnati.
Si l’on a pu voir le tirage des principaux favoris, plutôt favorable à Sinner et plus compliqué pour Alcaraz, celui des joueurs français semble globalement clément sur les premiers tours.
En effet, si on se penche sur le tirage match après match, Benjamin Bonzi affrontera au premier tour l’Italien Matteo Arnaldi. Hugo Gaston et Corentin Moutet auront également des premiers tours abordables face à Roberto Carballés Baena et Mackenzie McDonald.
Pour les Français les mieux classés, Gaël Monfils affrontera le local Nishesh Basavareddy, tandis que Giovanni Mpetshi Perricard sera opposé à un qualifié, avec la possibilité de rejoindre Ugo Humbert, exempté du premier tour.
C’est également le cas pour Arthur Fils, qui jouera contre le vainqueur du match opposant Alexandre Muller à Jenson Brooksby.
Publié le mercredi 6 août 2025 à 16:45