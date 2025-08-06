AccueilATPATP - CincinnatiTirage clément pour les Français sur le Masters 1000 de Cincinnati
ATP - Cincinnati

Tirage clément pour les Français sur le Masters 1000 de Cincinnati

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

44

Cette nuit a eu lieu le tirage au sort de l’ATP 1000 de Cincinnati.

Si l’on a pu voir le tirage des prin­ci­paux favoris, plutôt favo­rable à Sinner et plus compliqué pour Alcaraz, celui des joueurs fran­çais semble globa­le­ment clément sur les premiers tours.

En effet, si on se penche sur le tirage match après match, Benjamin Bonzi affron­tera au premier tour l’Italien Matteo Arnaldi. Hugo Gaston et Corentin Moutet auront égale­ment des premiers tours abor­dables face à Roberto Carballés Baena et Mackenzie McDonald.

Pour les Français les mieux classés, Gaël Monfils affron­tera le local Nishesh Basavareddy, tandis que Giovanni Mpetshi Perricard sera opposé à un qualifié, avec la possi­bi­lité de rejoindre Ugo Humbert, exempté du premier tour.

C’est égale­ment le cas pour Arthur Fils, qui jouera contre le vain­queur du match oppo­sant Alexandre Muller à Jenson Brooksby.

Publié le mercredi 6 août 2025 à 16:45

Article précédent
Ben Shelton, avant d’af­fronter son compa­triote Taylor Fritz en demi‐finales : « Je suis convaincu que l’un de nous finira par remporter un Grand‐Chelem »
Article suivant
Un célèbre entrai­neur sur les problèmes de Coco Gauff : « Je pour­rais inverser la tendance avec son deuxième service et son coup droit. Il n’y a aucun doute là‐dessus »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.