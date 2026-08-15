De retour à la compé­ti­tion au Masters 1000 de Cincinnati pour préparer l’US Open, Novak Djokovic fera son entrée en lice ce samedi contre Thiago Agustín Tirante. L’Argentin semble enthou­siaste à l’idée d’af­fronter l’homme aux 24 titres en Grand Chelem.

En confé­rence de presse, le 50e joueur mondial a rendu un bel hommage à son adver­saire, en le dési­gnant comme le plus grand de la petite balle jaune. Le Djoker appréciera.

« Quand j’étais jeune, je regar­dais Djokovic à la télé­vi­sion. J’ai toujours été plutôt fan de Rafa. Mais Novak, c’est Novak. C’est une person­na­lité très impor­tante pour le monde entier et l’une des figures les plus marquantes du tennis. Les exploits de Novak sont très impor­tants. C’est le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Quand on parle de tennis, Novak est là… Pour moi, c’est très spécial. Je me suis entraîné avec tout le monde. Je me suis entraîné avec Roger, je me suis entraîné avec Rafa, mais je ne me suis jamais entraîné avec Novak. Alors, affronter une légende comme lui va être très amusant. Je vais essayer d’en profiter. Parce que parfois, ce n’est pas facile de profiter et de voir ce qui se passe en dehors du court, en dehors du match. Je vais donc faire de mon mieux et profiter de ce match », a commenté Tirante au micro de l’ATP.