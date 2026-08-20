Alexander Zverev a manqué une balle de match dans le tie‐break de la deuxième manche avant de s’incliner en trois sets contre Tommy Paul en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati : 6–4, 6–7(6), 6–4.

Sur le plateau de Tennis Channel, l’Américain a dévoilé sa stra­tégie pour battre le numéro 3 mondial.

« Il a évidem­ment un service incroyable. Son premier service est sans aucun doute l’un des meilleurs du circuit et son pour­cen­tage ne faci­lite pas non plus la tâche du retour­neur. Mais je pense que j’ai essayé de profiter de son deuxième service, de le mettre un peu mal à l’aise, en chan­geant de posi­tion sur le court et en prenant quelques balles tôt dans le match. Ensuite, j’ai commencé à reculer et à lui proposer des angles diffé­rents, d’allonger les échanges et de le faire courir beau­coup. C’était, en gros, mon plan de match », a expliqué le 24e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.