Alexander Zverev a manqué une balle de match dans le tie‐break de la deuxième manche avant de s’incliner en trois sets contre Tommy Paul en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati : 6–4, 6–7(6), 6–4.
Sur le plateau de Tennis Channel, l’Américain a dévoilé sa stratégie pour battre le numéro 3 mondial.
« Il a évidemment un service incroyable. Son premier service est sans aucun doute l’un des meilleurs du circuit et son pourcentage ne facilite pas non plus la tâche du retourneur. Mais je pense que j’ai essayé de profiter de son deuxième service, de le mettre un peu mal à l’aise, en changeant de position sur le court et en prenant quelques balles tôt dans le match. Ensuite, j’ai commencé à reculer et à lui proposer des angles différents, d’allonger les échanges et de le faire courir beaucoup. C’était, en gros, mon plan de match », a expliqué le 24e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le jeudi 20 août 2026 à 15:16