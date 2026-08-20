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Tommy Paul, après avoir sauvé une balle de match contre Zverev : « Son premier service est sans aucun doute l’un des meilleurs du circuit, mais j’ai essayé de profiter de son second service »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Miami 2026 - ATP - 23/03/2026

Alexander Zverev a manqué une balle de match dans le tie‐break de la deuxième manche avant de s’incliner en trois sets contre Tommy Paul en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati : 6–4, 6–7(6), 6–4.

Sur le plateau de Tennis Channel, l’Américain a dévoilé sa stra­tégie pour battre le numéro 3 mondial.

« Il a évidem­ment un service incroyable. Son premier service est sans aucun doute l’un des meilleurs du circuit et son pour­cen­tage ne faci­lite pas non plus la tâche du retour­neur. Mais je pense que j’ai essayé de profiter de son deuxième service, de le mettre un peu mal à l’aise, en chan­geant de posi­tion sur le court et en prenant quelques balles tôt dans le match. Ensuite, j’ai commencé à reculer et à lui proposer des angles diffé­rents, d’allonger les échanges et de le faire courir beau­coup. C’était, en gros, mon plan de match », a expliqué le 24e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le jeudi 20 août 2026 à 15:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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