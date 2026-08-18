Depuis le Masters 1000 de Cincinnati, où il va affronter Alexander Zverev en huitièmes de finale, l’Américain Tommy Paul a évoqué l’am­biance dans les vestiaires, qui est selon lui très agréable.

« J’ai l’impression que l’am­biance dans les vestiaires n’est plus la même que dans les années 90. J’ai l’impression que dans les années 90, il y avait beau­coup de joueurs qui se dispu­taient et, je ne veux pas dire que les egos étaient plus gros, mais il y avait des egos diffé­rents. J’ai l’impression qu’aujourd’hui, nous savons que nous voya­geons tous ensemble vers les mêmes tour­nois tout au long de l’année. Personne ne veut vrai­ment de tensions dans les vestiaires. Je pense que tout le monde se respecte mutuel­le­ment et respecte ce que nous faisons », a déclaré le 24e joueur mondial au micro de l’ATP.