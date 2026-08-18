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Tommy Paul : « J’ai l’impression que l’am­biance dans les vestiaires n’est plus la même que dans les années 90 »

Par
Baptiste Mulatier
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Depuis le Masters 1000 de Cincinnati, où il va affronter Alexander Zverev en huitièmes de finale, l’Américain Tommy Paul a évoqué l’am­biance dans les vestiaires, qui est selon lui très agréable. 

« J’ai l’impression que l’am­biance dans les vestiaires n’est plus la même que dans les années 90. J’ai l’impression que dans les années 90, il y avait beau­coup de joueurs qui se dispu­taient et, je ne veux pas dire que les egos étaient plus gros, mais il y avait des egos diffé­rents. J’ai l’impression qu’aujourd’hui, nous savons que nous voya­geons tous ensemble vers les mêmes tour­nois tout au long de l’année. Personne ne veut vrai­ment de tensions dans les vestiaires. Je pense que tout le monde se respecte mutuel­le­ment et respecte ce que nous faisons », a déclaré le 24e joueur mondial au micro de l’ATP.

Publié le mardi 18 août 2026 à 17:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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