Depuis le Masters 1000 de Cincinnati, où il va affronter Alexander Zverev en huitièmes de finale, l’Américain Tommy Paul a évoqué l’ambiance dans les vestiaires, qui est selon lui très agréable.
« J’ai l’impression que l’ambiance dans les vestiaires n’est plus la même que dans les années 90. J’ai l’impression que dans les années 90, il y avait beaucoup de joueurs qui se disputaient et, je ne veux pas dire que les egos étaient plus gros, mais il y avait des egos différents. J’ai l’impression qu’aujourd’hui, nous savons que nous voyageons tous ensemble vers les mêmes tournois tout au long de l’année. Personne ne veut vraiment de tensions dans les vestiaires. Je pense que tout le monde se respecte mutuellement et respecte ce que nous faisons », a déclaré le 24e joueur mondial au micro de l’ATP.
Publié le mardi 18 août 2026 à 17:25