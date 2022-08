Tsitsipas accuse le coup : « Comment expliquer le résultat final après mon bon départ ? Je n’arrive même pas à me donner une réponse claire »

Battu une troi­sième fois en finale cette saison, par Borna Coric sur le Masters 1000 de Cincinnati, Stefanos Tsitsipas avait bien du mal à donner une expli­ca­tion claire à ce nouveau revers lors de la confé­rence de presse d’au­tant qu’il avait débuté le match idéa­le­ment en menant rapi­de­ment 4 jeux à 1 tout en prati­quant un tennis quasi­ment parfait. Puis plus rien, ou presque.

« Comment expli­quer le résultat final par après mon bon départ ? Je n’ar­rive même pas à me donner une réponse claire, mais je me rends compte que j’au­rais dû faire beau­coup mieux. Je pense que je me suis trop relaxé et que ça m’a coûté cher. Il a fait le contraire de ce que je faisais et parfois quand on est trop détendu on ne s’en rend pas compte. Je pense qu’il l’a très bien servi ; ça m’a beau­coup fait bouger. Mais oui, bien sûr, j’au­rais dû utiliser mes chances dans le premier set, je ne l’ai pas fait et je ne sais pas pourquoi. »