Comme à Montréal, Stefanos Tsitsipas a été éliminé dès le deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.

Le Grec a été battu en deux sets par Felix Auger‐Aliassime (4e mondial) : 6–3, 7–5, en 1h29 de jeu.

Et quelques heures après sa défaite, le double fina­liste en Grand Chelem a écrit un nouveau tweet dont il a le secret.

« Un fan m’a dit un jour : ‘Tes échecs me font t’apprécier encore plus.’ Je n’avais pas compris à l’époque. Maintenant, je sais : ce sont tes failles qui créent un lien avec les gens, pas tes médailles », a posté Stefanos Tsitsipas, aujourd’hui 49e mondial.

A fan once told me, “Your losses make me like you more.”



I didn’t get it at the time.



Now I know : people connect with your cracks, not your medals. — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) August 16, 2026

Tsitsipas le philo­sophe est de retour.