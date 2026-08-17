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Tsitsipas, après sa défaite contre Auger‐Aliassime : « Quand un fan m’a dit : ‘tes échecs me font t’ap­pré­cier encore plus’, je n’ai pas compris. Maintenant, je sais »

Par
Baptiste Mulatier
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Comme à Montréal, Stefanos Tsitsipas a été éliminé dès le deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati. 

Le Grec a été battu en deux sets par Felix Auger‐Aliassime (4e mondial) : 6–3, 7–5, en 1h29 de jeu. 

Et quelques heures après sa défaite, le double fina­liste en Grand Chelem a écrit un nouveau tweet dont il a le secret. 

« Un fan m’a dit un jour : ‘Tes échecs me font t’apprécier encore plus.’ Je n’avais pas compris à l’époque. Maintenant, je sais : ce sont tes failles qui créent un lien avec les gens, pas tes médailles », a posté Stefanos Tsitsipas, aujourd’hui 49e mondial. 

Tsitsipas le philo­sophe est de retour. 

Publié le lundi 17 août 2026 à 17:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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