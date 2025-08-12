Après avoir été éliminé dès son entrée en lice à Toronto, Stefanos Tsitsipas a été battu par le Français Benjamin Bonzi en seizièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati : 6–7(4), 6–3, 6–4.
S’il n’a plus enchaîné deux victoires d’affilée depuis avril dernier, et décidé d’appeler son père à la rescousse après sa brève collaboration avec Goran Ivanisevic, l’actuel 29e mondial reste optimiste.
« Je suis vraiment heureux qu’il n’y ait aucun signe de blessure, ce qui est formidable. Ce serait fantastique de me voir gagner plus souvent, mais je suis vraiment reconnaissant de pouvoir terminer les matchs sans aucune gêne ni douleur au dos, c’est bon signe. Je ne m’imaginais pas dans cet état jusqu’à présent, alors je m’accroche à ça. J’espère juste pouvoir conserver la stabilité de mon dos et peut‐être commencer à enchaîner les victoires petit à petit, ce qui serait formidable », a déclaré Tsitsipas dans des propos relayés par le média grec SDNA.
Publié le mardi 12 août 2025 à 14:02