Après avoir été éliminé dès son entrée en lice à Toronto, Stefanos Tsitsipas a été battu par le Français Benjamin Bonzi en seizièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati : 6–7(4), 6–3, 6–4.

S’il n’a plus enchaîné deux victoires d’af­filée depuis avril dernier, et décidé d’ap­peler son père à la rescousse après sa brève colla­bo­ra­tion avec Goran Ivanisevic, l’ac­tuel 29e mondial reste optimiste.

« Je suis vrai­ment heureux qu’il n’y ait aucun signe de bles­sure, ce qui est formi­dable. Ce serait fantas­tique de me voir gagner plus souvent, mais je suis vrai­ment recon­nais­sant de pouvoir terminer les matchs sans aucune gêne ni douleur au dos, c’est bon signe. Je ne m’ima­gi­nais pas dans cet état jusqu’à présent, alors je m’ac­croche à ça. J’espère juste pouvoir conserver la stabi­lité de mon dos et peut‐être commencer à enchaîner les victoires petit à petit, ce qui serait formi­dable », a déclaré Tsitsipas dans des propos relayés par le média grec SDNA.