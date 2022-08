On le sait, il y a un vrai conten­tieux entre le Grec et le Russe même si Daniii mène large­ment avec 7 victoires contre 2 défaites dans leurs duels. Leur demi‐finale sent quand même la poudre car les deux cham­pions sont en plein forme.

Pour Stefanos, l’équa­tion est simple.

« L’obstacle Daniil n’est jamais facile, mais je vais essayer de me concen­trer et d’aborder mon jeu de la manière la plus précise qu’il soit. Je dois laisser mon tennis parler. Si c’est le cas, le reste suivra surtout si je le mérite. La chose la plus impor­tante est d’es­sayer d’être patient comme cela a été le cas face à Isner. J’ai juste pu m’ac­cro­cher et faire une balle de plus, jouer une balle de plus »