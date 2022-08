Tsitsipas, battu par Coric : « Il est presque comme un Medvedev mais sa balle a un peu plus de poids »

Après sa défaite en finale du Masters 1000 de Cincinnati dimanche contre le reve­nant Borna Coric, Stefanos Tsitsipas a comparé le Croate à son rival Daniil Medvedev, qu’il a battu un jour plus tôt. Des propos qui ne devraient pas forcé­ment plaire au numéro 1 mondial.

« Il joue comme il l’a toujours fait. Il n’a pas beau­coup changé. Il a de bons coups de fond de court. Il ne vient jamais au filet. C’est un joueur de fond de court très solide. Il retourne bien. S’il est dans un bon jour, il sert très bien. Je l’ai déjà vu meilleur que ce dimanche au service en termes de régu­la­rité, mais il fait bien ces deux choses : service et jeu de fond de court. Moins il rate, plus il vous rend la vie diffi­cile. Il est presque comme un Daniil Medvedev mais il frappe la balle un peu plus fort, en ajou­tant un peu plus de lift, en ouvrant le court. En gros, sa balle a un peu plus de poids lors­qu’elle sort de votre cordage », a assuré le Grec.