Stefanos Tsitsipas est toujours aussi hila­rant sur les réseaux sociaux, et notam­ment sur son compte X, où il ne manque jamais une occa­sion de faire rire ses fans grâce à son sens de l’autodérision.

Dans une vidéo humo­ris­tique publiée par le tournoi lui‐même, on aper­çoit le Grec bloqué à l’entrée de la salle de sport des joueurs, tentant déses­pé­ré­ment de regarder à travers la fenêtre. Une scène qui a beau­coup amusé les joueurs présents à l’intérieur, notam­ment Gaël Monfils, qui a fina­le­ment décidé de venir lui ouvrir la porte.

A visual repre­sen­ta­tion of me trying to enter the Cincinnati main draw. pic.twitter.com/Kl6oJHIJNk — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) August 9, 2026

En décou­vrant la séquence sur les réseaux sociaux, Tsitsipas n’a évidem­ment pas résisté à l’envie d’ironiser sur sa propre situa­tion, avec une réfé­rence à son clas­se­ment et à son parcours à Cincinnati :

« Une repré­sen­ta­tion visuelle de moi essayant d’entrer dans le tableau prin­cipal de Cincinnati », a plai­santé Stefanos Tsitsipas.