Stefanos Tsitsipas est toujours aussi hilarant sur les réseaux sociaux, et notamment sur son compte X, où il ne manque jamais une occasion de faire rire ses fans grâce à son sens de l’autodérision.
Dans une vidéo humoristique publiée par le tournoi lui‐même, on aperçoit le Grec bloqué à l’entrée de la salle de sport des joueurs, tentant désespérément de regarder à travers la fenêtre. Une scène qui a beaucoup amusé les joueurs présents à l’intérieur, notamment Gaël Monfils, qui a finalement décidé de venir lui ouvrir la porte.
En découvrant la séquence sur les réseaux sociaux, Tsitsipas n’a évidemment pas résisté à l’envie d’ironiser sur sa propre situation, avec une référence à son classement et à son parcours à Cincinnati :
« Une représentation visuelle de moi essayant d’entrer dans le tableau principal de Cincinnati », a plaisanté Stefanos Tsitsipas.
Publié le lundi 10 août 2026 à 10:44