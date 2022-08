Tsitsipas : « Ces deux derniers jours m’ont donné l’impression d’avoir 6 ans à nouveau »

Au lende­main de sa défaite en finale du Masters 1000 de Cincinnati, Stefanos Tsitsipas a écrit un message dont lui seul a le secret sur son compte Instagram. Il fait quelques confi­dences éton­nantes sur sa semaine dans l’Ohio durant laquelle il a pris beau­coup de plaisir et encense son parte­naire de double, Holger Rune, avec qui il a atteint la finale.

« Je suis fier de cette semaine. Je n’ai pas touché mon télé­phone depuis plus de 8 jours, parce que je sentais que j’en avais besoin. C’est incroyable comme la vie ralentit quand on n’est pas exposé aux stimu­lants et aux machines à dopa­mine constantes comme ça. Quelques longues batailles à endurer. Beaucoup de courses et de combats. Jour et nuit. Là‐bas, je me suis battu avec mon « épée ». Je voudrais conti­nuer en remer­ciant l’équipe d’avoir fait en sorte que ces deux derniers jours me donnent l’im­pres­sion d’avoir 6 ans à nouveau. Si pur et si brut. Débordant de belles émotions. Je me suis beau­coup amusé sur le court, en faisant l’ex­pé­rience de la compé­ti­ti­vité et de la viva­cité d’Holger Rune avec ses retours de viking en fusée. Quel enfant génial ! »

Du Stefanos dans le texte.