Tsitsipas écarte Medvedev et invente une drôle de « Tsitsidance »

On s’at­ten­dait à un gros duel entre le Russe et le Grec qui ne sont pas les meilleurs amis du monde. On a été servi.

Des superbes points mais aussi des passages à vide surtout du côté du numéro 1 mondial qui menait 5 à 0 dans le seconde manche et qui a remis en selle son adver­saire en bafouillant son tennis plutôt qu’en­foncer le clou. Mais l’ir­ré­pa­rable restera ses 4 double‐ fautes dans le même jeu à 3⁄ 2 dans l’ul­time set offrant le break à son adversaire.

Stefanos rapide et alerte en profi­tait et pouvait clore le match sur un coup droit croisé gagnant (7–6, 3–6, 6–3)

Regardant son clan, il enta­mait alors une célé­bra­tion digne de « Saturday Night Fever. »

Stefanos n’est pas Travolta mais ces quelques pas de dance ont du faire chavirer ses fans.

L’essentiel, c’est que visi­ble­ment il prend à nouveau beau­coup de plaisir sur le court. En cas de succès face à Coric ce dimanche, il sera 4ème mondial lundi.