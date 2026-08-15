« Quand je regarde le papa de Shelton, je me dis qu’il incarne parfaitement la manière dont un père devrait se comporter avec un fils qui joue au tennis de haut niveau », lâchait déjà Stefanos Tsitsipas il y a quelques jours.
Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire contre le Français Valentin Royer au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati (7–6[5], 7–5), le double finaliste en Grand Chelem est revenu sur sa séparation avec son père, Apostolos.
« Je dirais que je suis probablement dans une phase où je prends les décisions et fais mes propres choix. C’est une phase où j’évolue vers une version différente de moi‐même, de Stefanos Tsitsipas. Avant, j’avais l’impression que beaucoup de choses étaient contrôlées, mais en même temps déterminées par mon père. À l’époque, cela ne me dérangeait pas, car c’était ainsi que les choses fonctionnaient. Et je lui avais confié de nombreuses responsabilités pour gérer certaines choses. Je sens que le moment est venu pour moi de décider avec qui je veux travailler, ce que je veux faire et ce que je veux accomplir. J’ai suivi un schéma bien précis pendant très longtemps et j’ai pris une décision claire en mon for intérieur : j’en ai assez de tout ça. Je recherche vraiment quelque chose de différent dans ma vie. J’ai 28 ans. Je n’ai plus 21 ans. Et je pense que c’est le meilleur moment pour le faire, pour être honnête. J’aurais peut‐être dû le faire plus tôt, mais je l’ai fait maintenant. C’est le moment. Je dois aller de l’avant et être en paix avec cette décision. J’ai une bonne relation avec mon père. Malheureusement, je ne peux pas l’avoir comme entraîneur, même si j’aimerais qu’il le soit. »
Publié le samedi 15 août 2026 à 09:28