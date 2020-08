Lors de son média day, Stefanos Tsitsipas a répondu comme il sait le faire à plusieurs questions sur l’actualité très dense qui entoure le retour à la compétition.

Ce que l’on retiendra en priorité, c’est son approche liée à l’absence de spectateurs : « C’est différent de jouer avec personne. J’ai regardé quelques matchs hier des qualifications. Je ne sais pas, il n’y a pas beaucoup d’ambiance quand les joueurs jouent. Il y a un manque, c’est certain. On peut même le voir à la télévision quand on regarde les matchs d’ici. Je n’ai pas vraiment joué sans spectateurs. Je pense que la dernière fois, c’était quand j’avais 12, 11 ans, il y a longtemps, que j’ai dû jouer un match sans gens autour, nous avions que des arbitres de chaise. Je pense que cela va être difficile pour la plupart des joueurs, surtout pour les meilleurs, qui sont habitués à avoir un grand nombre de supporters, à être entourés de fans qui acclament leur nom, à avoir des gens qui les aiment quand ils jouent.Je pense que cela va créer un espace plus égalitaire pour tous les joueurs. Je pense que, oui, encore une fois, cela va être un défi. Je pense que cela profitera un peu aux joueurs les moins bien classés »