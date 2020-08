Dominé en deux manches par Milos Raonic, le Grec n’a pas pris beaucoup de temps pour savoir pourquoi il n’avait pas pu dominer le Canadien : « Pour moi, c’est clair, Milos a très bien joué surtout dans les moments clés du match et cela a fait la différence ».

Malgré ce revers, Stefanos reste positif d’autant qu’il veut réussir un grand coup pour l’US Open : « C’est un grand défi. Pour le moment je ne suis pas fatigué puisque nous n’avons pas joué depuis longtemps. Mentalement je vais bien aussi et je sens que j’ai encore une marge de progression pour faire encore mieux dans le prochain tournoi. Ces dernières années je n’ai pas eu de très bons résultats à New York et cette année j’aimerais vraiment changer cette dynamique. C’est l’une de mes villes préférées et j’adore jouer ici. »