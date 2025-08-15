AccueilATPATP - CincinnatiTsitsipas pas emballé par Sinner ? « Le tennis sans drama, c'est juste...
ATP - Cincinnati

Tsitsipas pas emballé par Sinner ? « Le tennis sans drama, c’est juste du cardio avec du maté­riel coûteux »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

6

Stefanos Tsitsipas s’ex­prime régu­liè­re­ment sur son compte X.

Bien que, souvent, il publie des messages sans lien direct avec le tennis, il semble cette fois‐ci y faire référence

« Le tennis sans drama, c’est juste du cardio avec du maté­riel coûteux »

Une décla­ra­tion qui laisse planer le doute.

Faisait‐il allu­sion à Jannik Sinner lors de son match large­ment maîtrisé face à Félix Auger‐Aliassime ?

Nul ne le sait, car le joueur Italien n’est pas direc­te­ment visé dans les mots du Grec, mais il semble y faire référence.

On espère que Tsitsipas se concen­trera davan­tage sur le court lors des prochaines échéances, avec l’US Open en ligne de mire.

Publié le vendredi 15 août 2025 à 10:05

