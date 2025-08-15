Stefanos Tsitsipas s’exprime régulièrement sur son compte X.
Bien que, souvent, il publie des messages sans lien direct avec le tennis, il semble cette fois‐ci y faire référence
« Le tennis sans drama, c’est juste du cardio avec du matériel coûteux »
Une déclaration qui laisse planer le doute.
Faisait‐il allusion à Jannik Sinner lors de son match largement maîtrisé face à Félix Auger‐Aliassime ?
Nul ne le sait, car le joueur Italien n’est pas directement visé dans les mots du Grec, mais il semble y faire référence.
On espère que Tsitsipas se concentrera davantage sur le court lors des prochaines échéances, avec l’US Open en ligne de mire.
Publié le vendredi 15 août 2025 à 10:05