Stefanos Tsitsipas s’ex­prime régu­liè­re­ment sur son compte X.

Bien que, souvent, il publie des messages sans lien direct avec le tennis, il semble cette fois‐ci y faire référence

Tennis without drama is just cardio with expen­sive equipment. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 14, 2025

« Le tennis sans drama, c’est juste du cardio avec du maté­riel coûteux »

Une décla­ra­tion qui laisse planer le doute.

Faisait‐il allu­sion à Jannik Sinner lors de son match large­ment maîtrisé face à Félix Auger‐Aliassime ?

Nul ne le sait, car le joueur Italien n’est pas direc­te­ment visé dans les mots du Grec, mais il semble y faire référence.

On espère que Tsitsipas se concen­trera davan­tage sur le court lors des prochaines échéances, avec l’US Open en ligne de mire.