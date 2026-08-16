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Un joueur du top 30 est au bout du rouleau : « Je ne peux pas jouer. Je te jure que je veux rentrer chez moi. Je déteste de tout mon cœur faire cette tournée »

Par
Jean Muller
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Auteur d’une saison en dent de scie, Francisco Cerundolo n’a pu cacher sa frus­tra­tion à l’en­traî­ne­ment. Lors d’une séance avec Joao Fonseca à Cincinnati, l’ac­tuel 25e joueur mondial a laissé éclater ses états d’âme, après avoir multi­plié les fautes directes. 

Habituellement très à l’aise sur terre battue, l’Argentin n’a pas réussi à montrer son meilleur visage sur cette surface, lors de ce cru 2026. Son titre à l’ATP 500 du Queens est la seule éclaircie pour une saison bien terne. Reste à savoir si le joueur a parlé sous le coup de l’émo­tion, ou s’il s’agit d’une véri­table lassitude.

« Je ne peux pas jouer. Je te jure que je veux partir à Buenos Aires. Je ne veux plus jouer. Je déteste de tout mon cœur faire cette tournée », a lâché Cerundolo.

Publié le dimanche 16 août 2026 à 19:06

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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