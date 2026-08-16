Auteur d’une saison en dent de scie, Francisco Cerundolo n’a pu cacher sa frustration à l’entraînement. Lors d’une séance avec Joao Fonseca à Cincinnati, l’actuel 25e joueur mondial a laissé éclater ses états d’âme, après avoir multiplié les fautes directes.
Habituellement très à l’aise sur terre battue, l’Argentin n’a pas réussi à montrer son meilleur visage sur cette surface, lors de ce cru 2026. Son titre à l’ATP 500 du Queens est la seule éclaircie pour une saison bien terne. Reste à savoir si le joueur a parlé sous le coup de l’émotion, ou s’il s’agit d’une véritable lassitude.
Francisco Cerúndolo, muy enojado durante un entrenamiento con Joao Fonseca.— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 16, 2026
🗣 “No puedo jugar. Te juro me quiero ir a Buenos Aires”
🗣 “No quiero jugar más. Odio jugar esta gira con mi vida” pic.twitter.com/stggkausvW
« Je ne peux pas jouer. Je te jure que je veux partir à Buenos Aires. Je ne veux plus jouer. Je déteste de tout mon cœur faire cette tournée », a lâché Cerundolo.
Publié le dimanche 16 août 2026 à 19:06