Vainqueur d’Alexei, récent vain­queur surprise du Masters1000 de Montréal, Gaël va devoir main­te­nant s’at­ta­quer à Alcaraz. On sent dans ses propos que la « Monf » a vrai­ment peur de passer à côté de ce duel comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Cela va forcé­ment être très dur. Chaque fois que je l’ai joué, je n’ar­ri­vais pas à le gêner, à lancer un gros combat. À moi d’es­sayer de trouver quelque chose pour l’in­quiéter. C’est plai­sant de le jouer quand on se sent bien. J’ai envie d’es­sayer de gagner des matches pour prendre de la confiance. Là, j’en ai gagné un et forcé­ment tu veux rejouer un bon joueur, mais pas forcé­ment Carlos (rire) »