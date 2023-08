Julien Varlet, ancien joueur de tennis, a poussé un gros coup de gueule lors de l’émission « Sans Filet ». Il a critiqué certains des joueurs du Top 20 comme Rublev après son élimi­na­tion dés son entrée au tournoi de Cincinnati contre Emil Ruusuvuori ou encore Auger‐Aliassime battu par Mannarino. Selon Varlet, ces défaites sont prin­ci­pa­le­ment dues au manque de travail et au manque de varia­tion dans le jeu :

« Je critique l’intelligence de jeu (de certains membres du top 20). Tactiquement ils ne travaillent pas. Y’a aucune évolu­tion… Pas de varia­tions alors que c’est la base du tennis ! »@JulienVarlet1 pic.twitter.com/sam4D0wIKw — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) August 16, 2023

« Je ne critique pas l’entraînement, ni la tech­nique de ces joueurs, mais je critique l’intelligence de jeu et les entraî­neurs. Je me demande ce que ces gars travaillent à l’entrainement. Il n y a pas de service volé, ni de varia­tions. Je trouve que tacti­que­ment, en regar­dant les années précé­dentes, le tournoi de Cincinnati n’est pas terrible au niveau qualité. Mais là je trouve que ces garçons‐là ne travaillent pas, pour­quoi Alcaraz, Djokovic, Nadal et Federer sont si forts ? Car ces mecs ont fait évoluer leur style de jeu ! La base pour être bon au tennis : il ne faut jamais mettre la même balle a son adver­saire »