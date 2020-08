La bulle mise en place à New York pour l’enchaînement du Masters 1000 de Cincinnati puis de l’US Open n’a pas tenu très longtemps. Le préparateur physique de Guido Pella et Hugo Dellien, Juan Galvan, a été testé positif au Covid-19 et les deux joueurs ont été contraints de renoncer au tournoi de Cincinnati puisqu’ils ont été placés à l’isolement. L’Argentin et le Bolivien vont devoir être testés quotidiennement et le premier test s’est révélé négatif.

Le règlement de l’USTA prévoit l’exclusion du joueur si celui-ci partage sa chambre avec une personne positive au Covid-19, or ce n’est pas le cas de Guido Pella et Hugo Dellien. Pourtant, l’Argentin et le Bolivien ont été contraints de se retirer du Masters 1000 de Cincinnati. Selon le quotidien sportif espagnol Marca, le groupe WhatsApp des joueurs s’est indigné de cette décision. Novak Djokovic et des joueurs sud-américains évoqueraient la possibilité d’un boycott du tournoi de Cincinnati. Autrement dit, la situation est tendue. En étant placés à l’isolement, Guido Pella et Hugo Dellien ne pourront pas poursuivre leur préparation pour l’US Open.