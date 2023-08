Après la pandémie et les matchs à huis‐clos, le retour du public a été un grand soula­ge­ment et surtout une source de moti­va­tion pour les joueurs. Un joueur en parti­cu­lier : Stan Wawrinka est parti­cu­liè­re­ment proche de son public, voir les gradins se remplir donne des ailes au Suisse. Performant au tournoi de Cincinnati et qualifié en 8ème de finale ou il affron­tera Purcell, Wawrinka a tenu a rendre hommage au public dans les colonnes de Puntodebreak :

« Le public est incroyable, c’est l’une des raisons pour lesquelles je joue encore au tennis. C’est toujours spécial, il y avait beau­coup de monde dans notre partie la nuit dernière. C’est génial pour moi, j’en suis très heureux »