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Zverev allume Atmane au filet mais heureu­se­ment, le Français n’est pas Shapovalov

Par
Baptiste Mulatier
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Il y a quelques jours, Denis Shapovalov avait exprimé son mécon­ten­te­ment et s’était même vengé en allu­mant Adrian Mannarino au filet après que ce dernier ait décidé de jouer au corps lors d’un échange au deuxième set de leur duel au premier tour. 

Terence Atmane, lui, a eu une réac­tion radi­ca­le­ment diffé­rente après qu’Alexander Zverev a fait exac­te­ment le même choix que Mannarino.

Alors que l’Allemand a décidé de jouer au corps, le Français n’a mani­festé aucune animo­sité. Au contraire : il a simple­ment rigolé avant de taper dans la main du numéro 3 mondial.

« Point légi­time. Tu veux marquer le point au filet et tu vises le corps, non pas pour blesser, mais dans le but de remporter le point. Atmane le prend très bien, comme il se doit. Je ne pense pas que Shapovalov, vu ce qui s’est passé l’autre jour, l’aurait pris de la même manière », a notam­ment commenté le jour­na­liste José Moron. 

La classe.

Publié le mardi 18 août 2026 à 15:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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