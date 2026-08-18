Il y a quelques jours, Denis Shapovalov avait exprimé son mécon­ten­te­ment et s’était même vengé en allu­mant Adrian Mannarino au filet après que ce dernier ait décidé de jouer au corps lors d’un échange au deuxième set de leur duel au premier tour.

Terence Atmane, lui, a eu une réac­tion radi­ca­le­ment diffé­rente après qu’Alexander Zverev a fait exac­te­ment le même choix que Mannarino.

Alors que l’Allemand a décidé de jouer au corps, le Français n’a mani­festé aucune animo­sité. Au contraire : il a simple­ment rigolé avant de taper dans la main du numéro 3 mondial.

« Point légi­time. Tu veux marquer le point au filet et tu vises le corps, non pas pour blesser, mais dans le but de remporter le point. Atmane le prend très bien, comme il se doit. Je ne pense pas que Shapovalov, vu ce qui s’est passé l’autre jour, l’aurait pris de la même manière », a notam­ment commenté le jour­na­liste José Moron.

Punto legí­timo.



Quieres ganar el punto en la red y buscas el cuerpo sin querer generar daño sino con inten­ción de ganar el punto.



Atmane se lo toma genial, como debe ser. No creo que Shapovalov, viendo lo del otro día, se lo hubiera tomado igual. https://t.co/OHe5Pvb8ej — José Morón (@jmgmoron) August 18, 2026

La classe.