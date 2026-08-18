Il y a quelques jours, Denis Shapovalov avait exprimé son mécontentement et s’était même vengé en allumant Adrian Mannarino au filet après que ce dernier ait décidé de jouer au corps lors d’un échange au deuxième set de leur duel au premier tour.
Terence Atmane, lui, a eu une réaction radicalement différente après qu’Alexander Zverev a fait exactement le même choix que Mannarino.
Alors que l’Allemand a décidé de jouer au corps, le Français n’a manifesté aucune animosité. Au contraire : il a simplement rigolé avant de taper dans la main du numéro 3 mondial.
« Point légitime. Tu veux marquer le point au filet et tu vises le corps, non pas pour blesser, mais dans le but de remporter le point. Atmane le prend très bien, comme il se doit. Je ne pense pas que Shapovalov, vu ce qui s’est passé l’autre jour, l’aurait pris de la même manière », a notamment commenté le journaliste José Moron.
Punto legítimo.— José Morón (@jmgmoron) August 18, 2026
Quieres ganar el punto en la red y buscas el cuerpo sin querer generar daño sino con intención de ganar el punto.
Atmane se lo toma genial, como debe ser. No creo que Shapovalov, viendo lo del otro día, se lo hubiera tomado igual. https://t.co/OHe5Pvb8ej
La classe.
Publié le mardi 18 août 2026 à 15:59