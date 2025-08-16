Bien qu’il se soit imposé en seulement 1h17 face à Ben Shelton (6−2, 6–2), qui restait sur une série de neuf victoires consécutives, Alexander Zverev est apparu préoccupé par son état de santé.
Le numéro 3 mondial a sollicité l’intervention du médecin à 2–1 dans le deuxième set, en raison de difficultés respiratoires selon l’ATP.
« Tout de suite, je ne me sens pas très bien… Je ne sais pas trop ce qui s’est passé. Je suis arrivé aujourd’hui et je me sentais probablement mieux que je ne m’étais senti depuis plusieurs mois. Je sentais incroyablement bien la balle des deux côtés. À la fin du premier set, j’ai commencé à me sentir moins bien et cela a progressivement empiré. Mais je suis en demi‐finale et je ferai tout mon possible pour être à 100 % », a expliqué l’Allemand, attendu contre Carlos Alcaraz pour une place en finale du Masters 1000 de Cincinnati.
Publié le samedi 16 août 2025 à 08:07