Bien qu’il se soit imposé en seule­ment 1h17 face à Ben Shelton (6−2, 6–2), qui restait sur une série de neuf victoires consé­cu­tives, Alexander Zverev est apparu préoc­cupé par son état de santé.

Le numéro 3 mondial a solli­cité l’intervention du médecin à 2–1 dans le deuxième set, en raison de diffi­cultés respi­ra­toires selon l’ATP.

« Tout de suite, je ne me sens pas très bien… Je ne sais pas trop ce qui s’est passé. Je suis arrivé aujourd’hui et je me sentais proba­ble­ment mieux que je ne m’étais senti depuis plusieurs mois. Je sentais incroya­ble­ment bien la balle des deux côtés. À la fin du premier set, j’ai commencé à me sentir moins bien et cela a progres­si­ve­ment empiré. Mais je suis en demi‐finale et je ferai tout mon possible pour être à 100 % », a expliqué l’Allemand, attendu contre Carlos Alcaraz pour une place en finale du Masters 1000 de Cincinnati.