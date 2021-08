Alexander Zverev est tran­quille. Il n’a pas perdu le moindre set et hier face à Casper Ruud, il a été assez intrai­table : « Ce n’était pas un match facile contre Ruud, mais j’ai pu jouer mon jeu et donc remporter une victoire confor­table » a reconnu un Zverev qui sait que ce sera un peu plus compliqué en demi‐finale contre Tsitsipas : « Quand vous attei­gnez les demi‐finales vous savez que vous n’aurez pas un adver­saire facile. Tsitsipas est un joueur qui joue très bien cette année. Ce sera donc un match très diver­tis­sant pour le spec­ta­teur. J’attends le moment avec impatience ».