En marge du media day avant l’ouverture du Masters 1000 de Cincinnati, Alexander Zverev est revenu sur sa collaboration avec David Ferrer. Une aventure qui a débuté au coeur de l’été et dont l’Allemand se réjouit (propos relayés par puntodebreak) : « Il est exactement comme il était sur le terrain. Il est comme ça en tant qu’entraîneur. Je ne pouvais pas en demander plus. Il était connu comme le plus grand combattant au monde. Il dépasse toutes les attentes que j’avais à son égard, c’est génial. Sincèrement, je dois dire que cette collaboration est jusqu’à présent la meilleure que je n’ai jamais eue. Nos personnalités sont similaires, ce que l’on ne penserait pas en raison de nos styles de jeu différents. Il ne peut pas être là ici (à New York), mais il sera là en Europe. »

L’Allemand poursuit en dévoilant une partie des méthodes de l’Espagnol : « On s’est affrontés huit fois dans nos carrières (5-3 pour Zverev), donc il sait exactement ce que je dois améliorer en tant que joueur car il sait comment me battre. Il est très organisé et il fait toutes sortes de choses pour améliorer mon jeu. Il a pris sa retraite il y a un an à Madrid et il est très motivé. Je l’apprécie énormément et j’ai adoré chaque moment à ses côtés. »