AccueilATPATP - CincinnatiZverev, lors de son duel contre Alcaraz : "Tout tourne autour de...
ATP - Cincinnati

Zverev, lors de son duel contre Alcaraz : « Tout tourne autour de moi »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

5

Déjà éprouvé physi­que­ment lors de son quart de finale face à Ben Shelton, malgré une victoire nette, Alexander Zverev est égale­ment apparu diminué physi­que­ment face à Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, où la chaleur a mis les orga­nismes à rude épreuve. 

Le numéro 3 mondial n’a pas voulu aban­donner, malgré quelques vertiges notamment. 

« Tout tourne autour de moi », a‑t‐il confié entre deux échanges, dans des propos rapportés par Eurosport Allemagne.

Combattif jusqu’au bout, l’Allemand dispose désor­mais d’une semaine pour recharger les batte­ries et se présenter dans les meilleures condi­tions à l’US Open (24 août au 7 septembre).

Publié le dimanche 17 août 2025 à 10:58

Article précédent
Déjà l’heure des retrou­vailles pour Sinner et Alcaraz qui imitent Federer, Nadal et Djokovic

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.