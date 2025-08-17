Déjà éprouvé physiquement lors de son quart de finale face à Ben Shelton, malgré une victoire nette, Alexander Zverev est également apparu diminué physiquement face à Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, où la chaleur a mis les organismes à rude épreuve.
Le numéro 3 mondial n’a pas voulu abandonner, malgré quelques vertiges notamment.
« Tout tourne autour de moi », a‑t‐il confié entre deux échanges, dans des propos rapportés par Eurosport Allemagne.
Combattif jusqu’au bout, l’Allemand dispose désormais d’une semaine pour recharger les batteries et se présenter dans les meilleures conditions à l’US Open (24 août au 7 septembre).
Publié le dimanche 17 août 2025 à 10:58