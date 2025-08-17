Déjà éprouvé physi­que­ment lors de son quart de finale face à Ben Shelton, malgré une victoire nette, Alexander Zverev est égale­ment apparu diminué physi­que­ment face à Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, où la chaleur a mis les orga­nismes à rude épreuve.

Le numéro 3 mondial n’a pas voulu aban­donner, malgré quelques vertiges notamment.

« Tout tourne autour de moi », a‑t‐il confié entre deux échanges, dans des propos rapportés par Eurosport Allemagne.

Combattif jusqu’au bout, l’Allemand dispose désor­mais d’une semaine pour recharger les batte­ries et se présenter dans les meilleures condi­tions à l’US Open (24 août au 7 septembre).