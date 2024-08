Shelton a tout essayé pour dominer Sascha en s’ap­puyant notam­ment sur son service assez dévas­ta­teur sur ces courts si rapides. Vainqueur en trois sets : 3–6, 7–6 (3), 7–5, l’Allemand est fina­le­ment un miraculé.

« C’était très diffi­cile de jouer dans une journée aussi venteuse. Quand vous n’avez pas de rythme et que quel­qu’un sert comme lui, c’est vrai­ment diffi­cile d’en­trer dans le match. Le premier set et demi, je n’avais aucune idée de ce que je faisais, donc je suis très heureux d’y être parvenu à m’en sortir. Être inter­rompu deux fois par la pluie dans le troi­sième set, une fois à 3–4 et une fois à 4–5, alors que je servais à chaque fois, ce n’est pas facile. Quand vous servez, vous voulez avoir un rythme à suivre et ces situa­tions vous sortent de votre zone de confort ».