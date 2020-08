Le « syndrome » double faute existe toujours dans le jeu d’Alexander Zverev, c’est d’autant plus intéressant que le joueur allemand ne le nie pas, mieux, il avait bien travailler ce secteur du jeu lors de la trêve. Il s’est exprimé très librement à ce sujet après sa défaite face à Andy Murray : « Oui j’ai perdu mon rythme au service durant ce match, je ne peux le nier. De plus c’est plutôt navrant puisque c’est la chose sur laquelle je travaillais depuis six mois. Pendant le match, ça allait, mais dans les moments importants, je pense que ça a recommencé. Après je veux positiver, dans l’ensemble, tout allait bien. Je pense que ce n’était pas le meilleur match que j’aie jamais joué, mais après six mois de congé, ce n’est pas facile de revenir. Et je l’ai dit. avant que le tennis recommence. Je viens juste de regarder Dominic Thiem perdre contre Krajinovic 6-2, 6-1, donc je ne suis pas le seul. C’est le premier match de retour, et je pense qu’il va y avoir des résultats étranges »