Battu lour­de­ment par Alejandro Davidovich Fokina dès le 2e tour à Toronto la semaine dernière (6−1, 6–2), Alexander Zverev s’est vengé sur Grigor Dimitrov lors de son entrée au Masters 1000 de Cincinnati (6−2, 6–2).

« Contre Grigor, c’est toujours piégeux, surtout lors des premiers tours. Il frappe fort, il est agressif, il faut rester présent contre lui. Je suis heureux de m’en être sorti. Avec le vent, il faut être encore plus patient, c’est très impor­tant. Il faut rester concentré, être tout le temps dans le match. J’ai aussi fait des petits ajus­te­ments au service. Oui, j’ai décidé de jouer le double (avec Marcelo Melo) en plus du simple ici. J’ai été telle­ment mauvais la semaine dernière, donc ce n’est pas plus mal d’ajouter quelques matchs », a déclaré l’Allemand lors de l’in­ter­view sur le court.

Il affron­tera Yoshihito Nishioka pour une place en huitièmes de finale.