Après un faux départ à Montréal, avec une élimi­na­tion dès son entrée en lice, Alexander Zverev compte bien enfin lancer sa tournée améri­caine. En marge de l’US Open, le cham­pion de Roland‐Garros 2026 est dans l’Ohio pour disputer le Masters 1000 de Cincinnati.

Interrogé sur la longé­vité de Novak Djokovic, l’Allemand n’a pas tari d’éloge pour son collègue et grand ami en dehors des courts.

« S’il le souhaite, Djokovic peut faci­le­ment rester dans le top 5 pendant encore deux ou trois ans. S’il dispu­tait l’intégralité du calen­drier, il reste­rait à ces places, car il est tout simple­ment très fort. À partir d’un certain moment, cepen­dant, tout va changer. Il m’a lui‐même confié à Wimbledon qu’il lui était de plus en plus diffi­cile de disputer des matchs en cinq sets contre les meilleurs. Et c’est tout à fait normal. Passer cinq heures sur le court repré­sente un effort incroyable. Et affronter le numéro un quelques jours plus tard, c’est très diffi­cile pour quelqu’un qui a 39 ans », a commenté le troi­sième joueur mondial dans des propos rapportés par Sportklub.