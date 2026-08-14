Après un faux départ à Montréal, avec une élimination dès son entrée en lice, Alexander Zverev compte bien enfin lancer sa tournée américaine. En marge de l’US Open, le champion de Roland‐Garros 2026 est dans l’Ohio pour disputer le Masters 1000 de Cincinnati.
Interrogé sur la longévité de Novak Djokovic, l’Allemand n’a pas tari d’éloge pour son collègue et grand ami en dehors des courts.
« S’il le souhaite, Djokovic peut facilement rester dans le top 5 pendant encore deux ou trois ans. S’il disputait l’intégralité du calendrier, il resterait à ces places, car il est tout simplement très fort. À partir d’un certain moment, cependant, tout va changer. Il m’a lui‐même confié à Wimbledon qu’il lui était de plus en plus difficile de disputer des matchs en cinq sets contre les meilleurs. Et c’est tout à fait normal. Passer cinq heures sur le court représente un effort incroyable. Et affronter le numéro un quelques jours plus tard, c’est très difficile pour quelqu’un qui a 39 ans », a commenté le troisième joueur mondial dans des propos rapportés par Sportklub.
Publié le vendredi 14 août 2026 à 10:52