Zverev s’est imposé en 8e de finale du tournoi de Cincinnati dans un match très disputé en 3 sets : 6–4, 5–7, 6–4 et 2h36 de jeu.

Plus solide derrière sa deuxième balle et égale­ment plus entre­pre­nant que Medvedev, Zverev rempor­tait la première manche. La tendance s’in­ver­sait dans un deuxième set que le Russe empo­chait plutôt logi­que­ment, l’Allemand ayant commis quelques grosses fautes sur son jeu de service à 5–6.

Au troi­sième sets, aucun des deux joueurs ne parvient vrai­ment à se déta­cher : avec notam­ment un échange de 32 coups… Finalement, Zverev parvient a breaker Medvedev et se retrouve sur son service pour le match. L’Allemand vient fina­le­ment à bout de son adver­saire. Il parvient donc a soigner son bilan contre Medvedev en rempor­tant sa deuxième victoires sur les 10 dernières confrontations.

L’allemand empoche donc son ticket pour les quarts de finale !