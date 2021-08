Statistique éton­nante. Alexander Zverev a disputé 6 matchs à Cincinnati dans sa carrière, de 2015 à 2020, pour 6 défaites ! Coric, Sugita, Tiafoe, Haase, Kecmanovic et Murray ont battu l’Allemand dans l’Ohio. Alors que sa confiance est au maximum après son sacre aux Jeux Olympiques de Tokyo, il a réagi à cette très mauvaise série.

« Je suis impa­tient d’in­verser cette tendance très néga­tive et de gagner du rythme et de la confiance pour l’US Open 2021. Ce sera très spécial de jouer à nouveau avec le public dans les tribunes et j’en suis très excité », a assuré Alexander Zverev.

Il aura l’oc­ca­sion de rompre cette malé­dic­tion contre Lloyd Harris, mercredi.