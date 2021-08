Un peu plus de deux semaines après son sacre olym­pique, Alexander Zverev va faire son retour sur les courts, à Cincinnati. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est extrê­me­ment motivé. Son moral est gonflé à bloc. L’Allemand n’a peut être jamais été aussi fort. Il fait très peur avant Cincinnati, même s’il n’y a jamais gagné un match, et surtout l’US Open…

« La vérité est que je suis encore dans un nuage, je ne crois pas tout à fait à ce que j’ai réalisé à Tokyo. Gagner une médaille d’or olym­pique est une sensa­tion que très peu de joueurs de tennis ont vécue, mais je dois main­te­nant faire abstrac­tion de cela. J’ai pu profitez‐en pendant quelques semaines, main­te­nant il est temps de concourir à nouveau et je le fais avec une énorme faim de compé­ti­tion. Je veux conti­nuer à gagner, peu importe à quel point l’année est déjà bonne pour moi, je ne vais pas me contenter, je veux plus. Mon objectif à Cincinnati et à New York est de conti­nuer à montrer que je suis l’un des meilleurs joueurs de tennis du monde. Je ne sens pas que je suis dans une phase d’ap­pren­tis­sage, mais dans l’étape où je dois me battre pour le maximum, même si je continue d’ap­prendre de chaque expérience. »

Ses adver­saires sont prévenus.