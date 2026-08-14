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Zverev tape du poing sur la table : « Quand j’ai gagné le Masters 1000 de Rome en 2017, je crois avoir touché environ un million d’euros de gains. Et quand j’ai regagné le tournoi en 2024, c’était plus proche des 900 000 euros »

Par
Baptiste Mulatier
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Le nouveau format des Masters 1000, désor­mais sur deux semaines (hormis Paris et Monte‐Carlo), ne fait toujours pas l’una­ni­mité sur le circuit, notam­ment auprès des cadors. 

Après avoir proposé un retour des Masters 1000 sur une semaine, le numéro 3 mondial a fait passer un message sur les dota­tions dans cette caté­gorie de tournoi. 

Question : « Pour revenir à la ques­tion du calen­drier, si les Masters 1000 étaient ramenés à une semaine, les joueurs seraient‐ils prêts à gagner moins, étant donné la baisse inévi­table des revenus ?« 
Alexander Zverev : « Nous en avons discuté. Les dota­tions des tour­nois, plus impor­tantes qu’il y a quelques années, concernent les premiers tours. Il y a plus de joueurs à rému­nérer. Cependant, la situa­tion est diffé­rente si l’on remporte le tournoi. Lorsque j’ai gagné à Rome en 2017, je crois avoir reçu environ un million d’euros de gains. J’ai regagné le tournoi en 2014 et c’était plus proche des 900 000 euros . Donc, pour ceux qui vont loin dans les tour­nois, cela ne signi­fie­rait pas forcé­ment une baisse de leurs revenus . »

Publié le vendredi 14 août 2026 à 17:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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