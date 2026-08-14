Le nouveau format des Masters 1000, désor­mais sur deux semaines (hormis Paris et Monte‐Carlo), ne fait toujours pas l’una­ni­mité sur le circuit, notam­ment auprès des cadors.

Après avoir proposé un retour des Masters 1000 sur une semaine, le numéro 3 mondial a fait passer un message sur les dota­tions dans cette caté­gorie de tournoi.

Question : « Pour revenir à la ques­tion du calen­drier, si les Masters 1000 étaient ramenés à une semaine, les joueurs seraient‐ils prêts à gagner moins, étant donné la baisse inévi­table des revenus ?«

Alexander Zverev : « Nous en avons discuté. Les dota­tions des tour­nois, plus impor­tantes qu’il y a quelques années, concernent les premiers tours. Il y a plus de joueurs à rému­nérer. Cependant, la situa­tion est diffé­rente si l’on remporte le tournoi. Lorsque j’ai gagné à Rome en 2017, je crois avoir reçu environ un million d’euros de gains. J’ai regagné le tournoi en 2014 et c’était plus proche des 900 000 euros . Donc, pour ceux qui vont loin dans les tour­nois, cela ne signi­fie­rait pas forcé­ment une baisse de leurs revenus . »