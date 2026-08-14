Le nouveau format des Masters 1000, désormais sur deux semaines (hormis Paris et Monte‐Carlo), ne fait toujours pas l’unanimité sur le circuit, notamment auprès des cadors.
Après avoir proposé un retour des Masters 1000 sur une semaine, le numéro 3 mondial a fait passer un message sur les dotations dans cette catégorie de tournoi.
Question : « Pour revenir à la question du calendrier, si les Masters 1000 étaient ramenés à une semaine, les joueurs seraient‐ils prêts à gagner moins, étant donné la baisse inévitable des revenus ?«
Alexander Zverev : « Nous en avons discuté. Les dotations des tournois, plus importantes qu’il y a quelques années, concernent les premiers tours. Il y a plus de joueurs à rémunérer. Cependant, la situation est différente si l’on remporte le tournoi. Lorsque j’ai gagné à Rome en 2017, je crois avoir reçu environ un million d’euros de gains. J’ai regagné le tournoi en 2014 et c’était plus proche des 900 000 euros . Donc, pour ceux qui vont loin dans les tournois, cela ne signifierait pas forcément une baisse de leurs revenus . »
Publié le vendredi 14 août 2026 à 17:52