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Zverev, tombeur du Français Atmane : « Terence a joué un tennis excep­tionnel, c’était vrai­ment un cran au‐dessus de mon premier match »

Par
Jean Muller
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Opposé à Térence Atmane au troi­sième tour du Masters 1000 de Cincinnati, Alexander Zverev n’aura pas rompu, malgré une entame de match où le Français a su le bous­culer (7−6, 7–6). Après la rencontre, le cham­pion de Roland‐Garros 2026 a eu de jolis mots pour son adver­saire du soir, au micro de l’ATP.

« C’était vrai­ment un cran au‐dessus de mon premier match Atmane a joué un tennis excep­tionnel, il s’est montré incroya­ble­ment agressif, avec un service incroyable, et il a placé ses coups droits aux quatre coins du court. Je suis content d’avoir remporté ce match en deux sets ».

Publié le mardi 18 août 2026 à 11:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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