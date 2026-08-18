Opposé à Térence Atmane au troi­sième tour du Masters 1000 de Cincinnati, Alexander Zverev n’aura pas rompu, malgré une entame de match où le Français a su le bous­culer (7−6, 7–6). Après la rencontre, le cham­pion de Roland‐Garros 2026 a eu de jolis mots pour son adver­saire du soir, au micro de l’ATP.

« C’était vrai­ment un cran au‐dessus de mon premier match Atmane a joué un tennis excep­tionnel, il s’est montré incroya­ble­ment agressif, avec un service incroyable, et il a placé ses coups droits aux quatre coins du court. Je suis content d’avoir remporté ce match en deux sets ».