Opposé à Térence Atmane au troisième tour du Masters 1000 de Cincinnati, Alexander Zverev n’aura pas rompu, malgré une entame de match où le Français a su le bousculer (7−6, 7–6). Après la rencontre, le champion de Roland‐Garros 2026 a eu de jolis mots pour son adversaire du soir, au micro de l’ATP.
« C’était vraiment un cran au‐dessus de mon premier match Atmane a joué un tennis exceptionnel, il s’est montré incroyablement agressif, avec un service incroyable, et il a placé ses coups droits aux quatre coins du court. Je suis content d’avoir remporté ce match en deux sets ».
Publié le mardi 18 août 2026 à 11:20