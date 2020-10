Le retour à la maison de Benoît Paire n’a pas encore porté ses fruits. Pas mécontent de quitter Roland Garros dès le deuxième tour, l’Avignonnais avait alors réclamé du temps aux côtés de sa famille et de son chien. Dix jours plus tard, le problème semble plus profond puisque le 26e mondial, tête de série numéro 4 et exempt de premier tour, a été sèchement battu en huitièmes de finale par l’Autrichien Dennis Novak (94e) : 6-3, 6-4 en 1h de jeu.