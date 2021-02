Le pre­mier tour­noi de l’an­née sur terre bat­tue réserve déjà des sur­prises alors que l’on joue­ra cette nuit les demi‐finales. L’Argentin Diego Schwartzman, tête de série numé­ro 1, a été éli­mi­né en quarts de finale par Albert Ramos‐Vinolas, 47e joueur mon­dial. Benoit Paire, tête de série numé­ro 2, n’a pas fait le poids contre Coria, défait en 1h16 de jeu. Mais la plus grosse sen­sa­tion de ce tour­noi n’est autre que le jeune Juan Manuel Cerundolo, 19 ans et 335e mon­dial, qui par­ti­cipe à son pre­mier tableau prin­ci­pal d’un tour­noi ATP. L’Argentin est dans le der­nier car­ré après avoir éli­mi­né notam­ment les têtes de séries numé­ro 7 et 3, à savoir Monteiro (74e mon­dial) et Kecmanovic (41e à l’ATP).

Il affron­te­ra Federico Coria en demi‐finales, un match pré­vu ce soir à par­tir de 23h.