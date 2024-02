Le tennis italien vit un début de saison spécial.

Sorti des quali­fi­ca­tions à Cordoba sur terre battue, Luciano Darderi, 136e avant le début de l’ATP 250, a enchaîné sept victoires d’af­filée pour remporter un premier titre sur le circuit principal.

« L’année dernière, j’avais déjà joué ici et ça ne s’était pas très bien passé. Le fait est que c’était mon troi­sième tournoi ATP, donc je ne m’at­ten­dais pas à quelque chose comme ça. Nous avons très bien travaillé, en 2023 j’ai eu beau­coup de résul­tats, il y a six mois j’ai gagné mon premier Challenger, donc c’est très choquant de gagner mon premier ATP main­te­nant. Mais cela ne change rien, je vais conti­nuer à m’en­traîner au maximum pour essayer de jouer contre les meilleurs du monde. Si de plus grandes choses arrivent main­te­nant, il faut se préparer à ce niveau », a déclaré le joueur de 21 ans après sa victoire en finale contre Facundo Bagnis : 6–1, 6–4, en 1h25 de jeu.

Darderi fait un bon de 60 places au clas­se­ment et s’ins­talle au 76e rang mondial ! A noter qu’on le retrou­vera dès cette semaine à Buenos Aires.