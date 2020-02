A l’instar d’un Benoit Paire, Corentin Moutet est un personnage clivant qui ne laisse personne insensible. Le Parisien, qui a signé une très belle victoire sur Guido Pella pour rejoindre les quarts de finale de Cordoba, a été critiqué par l’Argentin pour son attitude : « Corentin sera un grand joueur, mais il est très impoli. C’était pareil les autres fois où on s’est joués. Il a manqué de respect au public et il m’a manqué de respect. »

Avant son quart de finale face à Andrej Martin ce vendredi, le Tricolore de 20 ans (71e) a posté un message sur son compte Twitter qui s’apparente à une reponse aux critiques reçues ces derniers jours : « Je ne suis pas parfait mais qui peut prétendre l’être ? Critiquez moi ou aimez moi. Je n’arrêterai pas de me battre avec mes défauts et mes qualités. Je pense que se battre et repousser ses limites est la plus grande forme de respect. Personne n’est parfait, ni vous ni moi. » Le message a le mérite d’être clair. A lui désormais de répondre aussi sur le terrain et de se qualifier pour une deuxième demi-finale de l’année après avoir atteint la finale à Doha en janvier.