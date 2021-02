Avoir appris l’Espagnol à l’é­cole ne garan­tit pas une totale com­pré­hen­sion des ques­tions que l’on vous pose. Au final, le jour­na­liste est hilare, Paire aus­si, on croit com­prendre qu’il est ques­tion de fies­ta. C’est bon de voir des images comme celles‐ci et on peut com­prendre encore davan­tage le choix de Benoit. Heureux, à l’air libre, Benoit se sent bien dans sa vie et en géné­ral cela a un impact sur son ten­nis, lui qui affron­te­ra le local Federico Coria ce ven­dre­di soir pour une place dans le der­nier carré.