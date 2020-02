Battu par Corentin Moutet alors qu’il a servi pour le match au deuxième tour de Cordoba (6-7(4), 7-5, 6-3), Guido Pella a été interrogé sur le Tricolore en conférence de presse. Et l’Argentin n’a pas été tendre avec l’attitude du Parisien : « Corentin sera un grand joueur, mais il est très impoli. C’était pareil les autres fois où on s’est joués (à Sao Paulo en 2018 et Roland-Garros en 2019). Il a manqué de respect au public et il m’a manqué de respect. » Autant dire que les deux hommes ne partiront pas en vacances ensemble.

Guido Pella 🇦🇷 en conferencia de prensa : "Moutet 🇫🇷 es un maleducado, será un gran jugador pero es muy maleducado. En las otras veces que lo enfrenté hizo lo mismo. Le faltó el respeto al público y me lo faltó a mí."

