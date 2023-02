Pour son retour sur terre battue à Cordoba, Diego Schwartzman s’est incliné dès son entrée en lice face à son compa­triote Juan Manuel Cerundolo, 114e mondial (7–6[6] , 6–1). La crise de confiance et de résul­tats se pour­suit pour « El Peque » n’a gagné qu’un seul de ses onze derniers matchs, en comp­tant la rencontre de Laver Cup en septembre 2022. Il quit­tera dès lundi le top 30 pour la première fois depuis 2017 !

Schwartzman s’est confié sur sa situa­tion en confé­rence de presse après sa défaite.

« Mon père a été hospi­ta­lisé pendant trois semaines et n’est sorti qu’hier. J’ai passé deux semaines à passer des heures dans la clinique. Ce ne sont pas des excuses, mais peut‐être ai‐je moins de patience. Je ressens plus de frus­tra­tion lors­qu’il s’agit de jouer. Ma situa­tion person­nelle m’af­fecte. Si vous me voyez m’en­traîner, je vais très bien et c’est ce que je ressens au quoti­dien, mais quand il s’agit de compé­ti­tion, je ne me sens pas vrai­ment dans l’ins­tant présent. Parfois j’es­saie et je me trompe, parfois je suis un peu en retard et je me trompe. Il est diffi­cile de trouver une raison claire au‐delà du fait que parfois le malaise se combine avec un manque de confiance qui vous fait mal jouer ».

🇦🇷¡#Highlight presen­tado por @TurDepAR!🇦🇷



🎾 Reviví el triunfo de @juamnacerundolo ante Diego Schwartzman para lograr el pase a Cuartos de Final #CordobaOpen pic.twitter.com/KnGMOYTmbD — Córdoba Open (@CordobaOpen) February 10, 2023

Le joueur de 30 ans vit indé­nia­ble­ment une période très compliquée.