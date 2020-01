Interrogé sur son niveau sur cet Atp Cup mai aussi sur sa victoire du jour, Kevin Anderson a eu une analyse plutôt lucide de la situation du jour : » Benoit avait tout pour remporter la victoire mais j’ai combattu jusqu’au bout et cela a fonctionné. Je suis content du niveau que j’ai proposé aujourd’hui mais aussi lors de ces derniers matchs. Cela m’aidera à me rendre en Australie dans les meilleures conditions possibles. Au final, Ce n’est pas le résultat que nous attendions mais nous quittons ici très fiers du niveau que l’équipe a offert. Représenter l’Afrique du Sud ici a été très spécial et je suis sûr que nous allons répéter l’expérience dans les années à venir «