Capitaine de l’équipe grecque sur l’ATP Cup qui doit débuter le 1er janvier, Apostolos Tsitsipas, le père et entraî­neur de Stefanos, était présent en confé­rence de presse à Sydney, lieu de la compé­ti­tion par équipe. Interrogé sur le moral de son fils, Apostolos a reconnu que la période des restric­tions sani­taires a été parti­cu­liè­re­ment diffi­cile pour lui. Mais désor­mais, Stefanos semble prêt à évoluer.

« Je connais Stefanos, il aime sa famille, et au fond de lui, il veut prendre les bonnes déci­sions. Il fait les bons choix. Je ne m’in­quiète pas pour moi, je serais toujours là, qu’il ressente le besoin d’être son coach ou d’être son père. Je sens qu’il veut s’ex­plorer, je pense qu’il peut prendre beau­coup plus de respon­sa­bi­lités main­te­nant. Et moi aussi, je peux surmonter les diffi­cultés plus faci­le­ment, je peux gérer mes émotions et mes senti­ments à son égard beau­coup plus facilement. »