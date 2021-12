Le tennis vous a manqué ? L’ATP Cup (du 1er au 9 janvier) vous offrira des affiches allé­chantes dès ce week‐end. Cela débu­tera samedi avec le choc entre Stefanos Tsitsipas et Hubert Hurkacz, avant un duel entre Daniil Medvedev et Ugo Humbert ce dimanche. Le même jour, la rencontre entre Alexander Zverev et Cameron Norrie vaudra égale­ment le coup d’oeil.

La semaine prochaine, plusieurs affiches ravi­ront égale­ment les fans de tennis : Stefanos Tsitsipas – Diego Schwartzman, Félix Auger‐Aliassime – Alexander Zverev, Matteo Berrettini – Ugo Humbert et en apothéose un Daniil Medvedev – Matteo Berrettini de rêve.