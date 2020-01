Du 3 au 12 janvier 2020, en Australie, se déroulera la nouvelle compétition par équipe de l’ATP. Répartie dans trois villes différentes (Perth, Brisbane et Sydney), cette ATP Cup présente différents enjeux.

Après la Laver Cup créée en 2016 et la nouvelle formule de la Coupe Davis testée en novembre dernier, voici l’ATP Cup, compétition par équipe organisée par l’ATP et Tennis Australia réunissant 24 pays classés en fonction de la base du classement en simple de leur meilleur joueur la semaine après l’US Open.

De l’argent et des points ATP

21.5 millions de dollars australiens vont être distribués soit 15 millions de dollars américain. Chaque victoire en simple attribuera au vainqueur un montant qui varie en fonction du statut du joueur, ainsi que de son classement ATP, en prenant comme référence le classement du 13 décembre 2019. Le maximum distribué sera de 200 000 $ par match. Mais outre l’aspect financier, ce sont bien les points ATP la réelle plus-value de cet évènement. En effet, si un ou plusieurs joueurs de l’équipe qui triomphera terminent invaincus, ils empocheront pas moins de 750 points ATP, soit l’équivalent d’une qualification en demi-finale d’un tournoi du Grand Chelem. Loin d’être anodin.

24 nations, deux matchs en simple, un en double

Les 24 nations ont été divisées en six groupes de quatre et joueront donc trois confrontations par poule. Les six vainqueurs de groupe et les deux meilleurs deuxièmes accèderont à la phase finale qui aura normalement lieu à Sydney si les conditions le permettent (une centaine d’incendies ravagent actuellement la région de Sydney). Les confrontations entre pays seront organisées comme en Coupe Davis : deux matchs en simple et un en double. En revanche, si les simples iront au meilleur des trois sets, ceux en double se termineront pas un super tie-break au troisième set, au contraire de la Coupe Davis.

Liste des groupes et des joueurs sélectionnés par pays

Groupe A (Brisbane)

Chili : Christian Garin, Nicolas Jarry, Alejandro Tabilo, Hans Podlipnik-Castillo, Marcelo Tomas Barrios Vera

France : Gaël Monfils, Benoit Paire, Gilles Simon, Nicolas Mahut, Edouard Roger-Vasselin

Serbie : Novak Djokovic, Dusan Lajovic, Nikola Milojevic, Nikola Cacic, Viktor Troicki

Afrique du Sud : Kevin Anderson, Lloyd Harris, Ruan Roelofse, Raven Klaasen, Khololwam Montsi

Groupe B (Perth)

Georgie : Nikoloz Basilashvili, Aleksandre Metreveli, George Tsivadze, Aleksandre Bakshi, Zura Tkemeladze

Japon : Yoshihito Nishioka, Go Soeda, Ben McLachlan, Toshihide Matsui

Espagne : Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta, Albert Ramos-Vinolas, Feliciano Lopez

Uruguay : Pablo Cuevas, Martin Cuevas, Ariel Behar, Juan Martin Fumeaux, Franco Roncadelli

Groupe C (Sydney)

Belgique : David Goffin, Steve Darcis, Kimmer Coppejans, Joran Vliegen, Sander Gille

Bulgarie : Grigor Dimitrov, Dimitar Kuzmanov, Alexandar Lazarov, Alexander Donski, Adrian Andreev

Grande Bretagne : Daniel Evans, Cameron Norrie, James Ward, Joe Salisbury, Jamie Murray

Moldavie : Radu Albot, Alexander Cozbinov, Egor Matvievici, Dmitrii Baskov

Groupe D (Perth)

Italie : Fabio Fognini, Stefano Travaglia, Simone Bolelli, Paolo Lorenzi, Alessandro Giannessi

Norvège : Casper Ruud, Viktor Durasovic, Lukas Hellum Lilleengen, Herman Hoeyeraal, Leyton Rivera

Russie : Daniil Medvedev, Karen Khachanov, Teymuraz Gabashvili, Ivan Nedelko, Konstantin Kravchuk

États-Unis : John Isner, Taylor Fritz, Tommy Paul, Rajeev Ram, Austin Krajicek

Groupe E (Sydney)

Argentine : Diego Schwartzman, Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Maximo Gonzalez, Andres Molteni

Autriche : Dominic Thiem, Dennis Novak, Sebastian Ofner, Oliver Marach, Jurgen Melzer

Croatie : Borna Coric, Marin Cilic, Viktor Galovic, Ivan Dodig, Nikola Mektic

Pologne : Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Kacper Zuk, Lukasz Kubot, Wojciech Marek

Groupe F (Brisbane)

Australie : Alex De Minaur, Nick Kyrgios, John Millman, John Peers, Chris Guccione

Canada : Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, Steven Diez, Adil Shamasdin, Peter Polansky

Allemagne : Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Mats Moraing, Kevin Krawietz, Andreas Mies

Grèce : Stefanos Tsitsipas, Michail Pervolarakis, Markos Kalovelonis, Petros Tsitsipas, Alexandros Skorilas