Bien plus frin­gant qu’en 2021, l’Espagnol a encore livré un gros match face à Casper Ruud, deux jours après avoir étrillé Cristian Garin. Un succès 6–4, 7–6(4) qui a aussi permis à l’Espagne de rempoter la rencontre face à la Norvège puisque Carreno Busta s’était lui aussi imposé assez aisé­ment quelques minutes auparavant.

Vraiment bien en phase avec son tennis, Roberto avait un plan tactique bien précis avant d’en­trer sur le court il l’a expliqué après la rencontre. « Contre Casper, je savais que je devais être très agressif pour ne pas lui laisser des balles faciles surtout au centre du terrain, et égale­ment côté coup droit. J’ai donc essayé de très bien me déplacer pour toucher son revers le plus souvent possible mais j’ai aussi cher­cher à le surprendre en allant au filet quand cela été opportun. C’était un grand match, une grande victoire pour moi. »