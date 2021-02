L’équipe d’Espagne a des res­sources et l’en­semble des joueurs sont concer­nés. Le match déli­vré par Bautista Agut face à de Minaur est un petit bijou. D’abord domi­né, et mené 5 jeux à 1, Roberto a laisse pas­sé l’o­rage pour petit à petit mettre son empreinte sur ce duel qui a tenu toutes ses promesses.

Au final, Roberto l’emporte donc en trois manches : 4–6, 6–4, 6–4 et rap­porte aus­si le deuxième point pour son équipe. Ce duel a aus­si confir­mé que l’ATP Cup est une épreuve de haut‐niveau, et le fait qu’elle soit encore plus dense cette année per­met de ren­trer toute de suite dans le vif du sujet.

Personne ne va pas s’en plaindre tel­le­ment nous avons a été sevrés de matchs joués dans une vraie ambiance. Ce Bautista Agut‐De Minaur démarre donc une belle semaine et l’Espagne devrait pas être très loin du titre.