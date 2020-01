Comme prévu, l’Espagne ne rate pas ses débuts dans ce dernier quart de finale de l’ATP Cup. Roberto Bautista Agut (10e) a parfaitement lancé son équipe en dominant Kimmer Coppejans (158e) 6-1, 6-4. RBA a néanmoins dû réagir au deuxième set où il avait raté son entame du match en étant mené 3-0 par le Belge. Face à Rafael Nadal, David Goffin doit désormais réaliser un exploit pour tenter de ramener son pays à 1-1 face à l’Espagne.

Spain Reign 👑@BautistaAgut puts away Coppejans 6-1 6-4 to give 🇪🇸 #TeamSpain the healthy 1-0 tie lead.#ATPCup | #Final8 | #ESPBEL pic.twitter.com/5Q0F5VlK7Z

— ATPCup (@ATPCup) January 10, 2020