Propulsé numéro 1 de l’équipe d’Espagne sur l’ATP Cup en l’ab­sence de Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut s’est exprimé dans les colonnes de Puntodebreak sur cette nouvelle respon­sa­bi­lité. Et il semble prêt à l’affronter.

« Nous avons une équipe très complète et nous nous entraî­nons bien. Nous devons nous adapter aux condi­tions parce que nous venons d’Espagne, où c’est l’hiver, alors ici (à Sydney, ndlr) le terrain est plus rapide à cause de la chaleur de l’été. Ce sera diffé­rent pour moi en tant que numéro 1, car en 2020, j’ai joué contre des joueurs que je devais battre, alors qu’en tant que numéro 1, je sais que beau­coup de mes adver­saires seront de niveau top 10. L’édition 2020 a été l’une des meilleures expé­riences de ma carrière, alors j’es­père égaler ou améliorer cette finale cette fois‐ci. »